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Депутат Госдумы раскритиковал идею о запрете абортов в частных клиниках на федеральном уровне

Депутат Куринный: запрет на проведение абортов в частных клиниках не нужен

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Shutterstock

Частные клиники, которые не выполняют законодательство по абортам, можно и сейчас лишать лицензии. Для этого не нужен отдельный законопроект, появление которого анонсировал вице-спикер Госдумы Петр Толстой. Об этом в разговоре с «Газетой.Ru» заявил зампред комитета по охране здоровья Алексей Куринный.

«Я слышал об этом. Он (Петр Толстой — «Газета.Ru») заявлял на заседании Госдумы, что готовится внесение подобного законопроекта, но я его не поддерживаю. Считаю, что причины надуманные, потому что и статистическая отчетность, и предабортное консультирование входят в обязательные лицензионные требования. Если какая-то клиника не соблюдает подобные требования, ее можно лишить лицензии. На такие решения если и идут, то единицы, и с ними можно бороться абсолютно нормальными, легальными надзорными способами. Для этого не требуется ничего запрещать», — объяснил свою позицию Куринный.

Законопроект о федеральном запрете на проведение абортов в частных клиниках планируют внести в Госдуму весной. Об этом «Осторожно Media» сообщил вице-спикер нижней палаты парламента Петр Толстой.

По его мнению, запрет необходим по двум причинам: частные клиники не предоставляют статистику по абортам, также «не соблюдается закон, который предполагает наличия периода тишины и беседы с психологом».

Ранее стало известно, что частные клиники в Курской области и в Крыму перестали делать аборты.

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