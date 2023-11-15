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Голикова пообещала рассмотреть варианты использования маткапитала до конца года

Голикова: расширение применения средств маткапитала рассмотрят по итогам года

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РИА «Новости»

Кабинет министров в кооперации с министерством труда и социальной защиты России будет прорабатывать инициативы по расширению способов применения средств материнского капитала по результатам 2023 года. С таким заявлением выступила зампредседателя правительства РФ Татьяна Голикова, чьи слова приводит РИА Новости.

«По результатам 2023 года мы подведем итоги всех направлений, которые оказались наиболее востребованы», — заявила она после осмотра выставки «Россия».

Она рассказала, что маткапитал был создан в качестве средства для приобретения жилья, но на текущий момент варианты его использования расширились, в том числе до оплаты образовательных услуг.

«Мы поддерживаем за счет средств материнского капитала еще и семьи, которые имеют детей с ограниченными возможностями», — подытожила вице-премьер.

До этого депутат заксобрания Санкт-Петербурга Павел Крупник заявлял, что россияне должны иметь возможность потратить маткапитал на развитие фермерского хозяйства.

Ранее в Госдуме назвали вероятный срок увеличения маткапитала до миллиона рублей.

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