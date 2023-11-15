В туриндустрии ответили на сообщения о подорожании путевок с 2024 года

В будущем году Минэкономразвития может не продлить мораторий на взносы туроператоров в фонд персональной ответственности (ФПО) и резервный фонд, действующий до конца года. Однако это не скажется на стоимости путевок, заверил в интервью НСН директор ассоциации «Турпомощь» Александр Осауленко.

С одного тура отчисления в среднем не превышают 1%, отметил Осауленко. При этом, по его словам, большинство компаний (порядка 60%) уже сформировали свои ФПО и никаких средств никуда не вносят.

«Поэтому на стоимости туров это вообще никак не скажется от слова «совсем», — считает эксперт. Он также добавил, что многие нормы финансового обременения для бизнеса теперь не действуют «моментально», чаще компаниям дают возможность переходного периода.

Ежегодно в фонды отчисляются десятки миллионов рублей, добавил Осауленко. Это нужные для бизнеса средства, но государство в этом вопросе «стоит на стороне потребителей», подчеркнул он. В этом вопросе ключевым является вопрос с долгами некоторых туроператоров, однако крупных компаний среди них нет, заключил эксперт.

Напомним, в июле Госдума приняла закон, освобождающий туроператоров от налога на добавленную стоимость при продаже путевок по России.

Туроператоры ранее сообщили о своих опасениях, связанных с запуском системы «Электронная путевка», на подключение которой они потратили от 500 тыс. до 2-3 млн рублей. Теперь туроператоры должны передавать в систему данные по выездному туризму.