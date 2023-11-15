Андрей Воробьев проверил ход набора добровольцев в полк Московской области

Губернатор Московской области Андрей Воробьев вместе с генерал-лейтенантом, заместителем главнокомандующего Сухопутными войсками России Александром Матовниковым и военкомом Подмосковья Алексеем Астаховым посетил воинскую часть, чтобы проверить, как проходит комплектование полка Московской области. Об этом сообщает пресс-служба главы региона.

Отмечается, что это элитное подразделение, которое создается для выполнения боевых задач. В его состав войдут свыше 2 тысяч офицеров, прапорщиков, рядовых. В том числе, прошедших «горячие точки». Набор в полк Московской области начался в конце октября.

Как уточнил Воробьев, каждый доброволец получит выплату - 1 млн рублей. Кроме того, для бойцов будут действовать кредитные каникулы, освобождение от уплаты налога на имущество, приостановление по судебным делам, а также сохранение рабочего места.

«Прежде всего, в полк подобран командир, который имеет успешный опыт ведения боевых действий, а также офицеры, хорошо знающие нюансы военного дела. Наша задача – создать боеспособное подразделение для того, чтобы достойно выполнить боевые задачи. Видим, что сейчас уже проходит серьезная и основательная подготовка», — сказал губернатор.

По его словам, регион и раньше оказывал поддержку, но полк Московской области – на особом контроле. Воробьев подчеркнул, что это касается дооснащения и постоянного взаимодействия. При этом он отметил, что лично связывается с командиром.

«Мы оказываем особое внимание и семьям, в этой работе много нюансов, поэтому необходимо быть с близкими наших бойцов в постоянном диалоге. Благодарен ребятам за то, что они не стесняются, говорят о том, что их беспокоит. Мы ждем их домой живыми и с победой», — добавил глава региона.

Сейчас добровольцы полка проходят первоначальную подготовку в Подмосковье. К проведению занятий привлечены инструкторы с опытом участия в боевых действиях. Кроме мотострелковой части в Подмосковье, ряд бойцов проходит подготовку в учебных центрах – это, к примеру, механики, артиллеристы.

После завершения комплектования в Подмосковье военнослужащие отправятся на полигон, где проведут учения с тяжелой техникой и вооружением. По окончании боевого слаживания полк Московской области направится в зону СВО для выполнения боевых задач.