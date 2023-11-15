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В Петербурге пенсионерка хотела поджечь военкомат, но попала в микроавтобус

В Петербурге пенсионерка попыталась поджечь военкомат в центре города

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Shutterstock

В Петербурге 75-летнюю женщину задержали за неудачную попытку поджога военкомата. Об этом сообщает 78.ru.

Инцидент произошел в центре города, на набережной Фонтанки. По предварительным данным, женщина бросила в здание емкость с зажигательной смесью, но промахнулась. Бутылка оказалась на микроавтобусе, который стоял рядом.

В результате автомобиль загорелся, но его оперативно потушили. На данный момент на месте работают аварийные службы.

В беседе с авторами Telegram-канала «Mash на Мойке» водитель микроавтобуса сообщил, что был на месте, когда к зданию подошла поджигательница. По словам мужчины, она постоянно говорила с кем-то по телефону.

Ранее в Одессе военкомы избили мужчину, который отказывался брать у них повестку.

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