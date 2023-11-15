В Госдуме поддержали запрет на работу мигрантов в некоторых сферах

Власти регионов, в которых мигрантам запретили работать в сфере общепита, торговли и транспорта, поступили правильно, считает зампред комитета Госдумы по делам национальностей Геннадий Семигин. Эти решения они принимали из «определенной безысходности», заявил он в пресс-центре НСН.

В отдельных регионах приезжим работникам запретили «целый ряд профессий», в том числе в торговле, напомнил депутат. «Правильно ли поступает губернатор из определенной безысходности? Правильно! Нам надо определиться: нам торгаши нужны, которые водкой торгуют, или рабочая сила, которая приносит помощь стране?», — заявил Семигин.

Напомним, в Челябинской области мигрантам запретили работать в сфере перевозок пассажиров, а в Тульской области – в сфере торговли табаком, алкоголем, пассажирских перевозках и общепите.

В профсоюзе таксистов призывали ввести аналогичный запрет в Москве. Это предложение позже раскритиковали автоэксперты, заявив, что московским такси нужны рабочие руки.

В Федерации мигрантов, комментируя введенный в Челябинской области запрет, заявили, что после этого мало что изменится, так как на работу начнут брать иностранцев, которые уже получили гражданство РФ.