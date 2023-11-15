Приставы разъяснили ситуацию с освобождением убийцы Веры Пехтелевой от компенсации

Помилованный убийца Веры Пехтелевой Владислав Конюх не освобожден от компенсации семье погибшей. Об этом судебные приставы заявили порталу Ngs42.Ru.

Представители ведомства пояснили, что взыскания с Канюса не прекращены, а приостановлены. Мужчина не будет платить компенсацию, пока участвует в военной операции на Украине.

Член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Ева Меркачева в беседе с «Газетой.Ru» обратила внимание, что помилование и освобождение от компенсации — это совершенно разные вещи.

«Они (помилованные. — «Газета.Ru») точно не освобождены ни от какого финансового обременения. Более того, именно в таком свободном порядке родственники имеют право требовать, чтобы федеральная служба судебных приставов, если у таких людей есть карты или счета, их арестовывала, деньги переводила потерпевшим. <...> Их ошибочно причисляют к той категории, которая освобождается от выплат, но это не так. Может быть, им на какой-то стадии кто-то это говорит или они почему-то в это верят, но это не соответствует законодательству. И, несмотря на то, что с них снимается судимость, обременение в виде административного надзора после освобождения и так далее, однако материальная сторона остается», — разъяснила Меркачева.

Убийство Веры Пехтелевой произошло 14 января 2020 года в городе Кемерово. 23-летняя студентка пришла в общежитие, чтобы забрать вещи у Канюса, с которым незадолго до этого рассталась. Однако тот не отпустил девушку и жестоко расправился с ней.

28 июля 2022 года суд приговорил Канюса к 17 годам лишения свободы. Позднее стало известно, что мужчина находится в зоне военной операции на Украине. Родственники убитой девушки стали получать его фотографии.

8 ноября 2023 года стало известно, что Владислава Канюса помиловали. По данным матери девушки, из прокуратуры были получены документы, в которых указывалось, что Канюс был помилован 27 апреля 2023 года. Уже на следующий день он получил освобождение «от дальнейшего отбывания наказания», с него также сняли судимость.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков после этого пояснил, что существует два сценария помилования. один их них — когда осужденные «искупают кровью преступление на поле боя».

Тем не менее 15 ноября отец Веры Пехтелевой заявил, что его семью еще и лишили выплат моральной компенсации после помилования Канюса.

Ранее дети Политковской заявили, что не считают помилование бывшего сотрудника МВД Сергея Хаджикурбанова искуплением вины.