Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Приставы разъяснили ситуацию с освобождением убийцы Веры Пехтелевой от компенсации

Ngs42: помилованный убийца Пехтелевой не освобожден от компенсации ее семье

close
100%
Zamir Usmanov/Global Look Press

Помилованный убийца Веры Пехтелевой Владислав Конюх не освобожден от компенсации семье погибшей. Об этом судебные приставы заявили порталу Ngs42.Ru.

Представители ведомства пояснили, что взыскания с Канюса не прекращены, а приостановлены. Мужчина не будет платить компенсацию, пока участвует в военной операции на Украине.

Член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Ева Меркачева в беседе с «Газетой.Ru» обратила внимание, что помилование и освобождение от компенсации — это совершенно разные вещи.

«Они (помилованные. — «Газета.Ru») точно не освобождены ни от какого финансового обременения. Более того, именно в таком свободном порядке родственники имеют право требовать, чтобы федеральная служба судебных приставов, если у таких людей есть карты или счета, их арестовывала, деньги переводила потерпевшим. <...> Их ошибочно причисляют к той категории, которая освобождается от выплат, но это не так. Может быть, им на какой-то стадии кто-то это говорит или они почему-то в это верят, но это не соответствует законодательству. И, несмотря на то, что с них снимается судимость, обременение в виде административного надзора после освобождения и так далее, однако материальная сторона остается», — разъяснила Меркачева.

Убийство Веры Пехтелевой произошло 14 января 2020 года в городе Кемерово. 23-летняя студентка пришла в общежитие, чтобы забрать вещи у Канюса, с которым незадолго до этого рассталась. Однако тот не отпустил девушку и жестоко расправился с ней.

28 июля 2022 года суд приговорил Канюса к 17 годам лишения свободы. Позднее стало известно, что мужчина находится в зоне военной операции на Украине. Родственники убитой девушки стали получать его фотографии.

8 ноября 2023 года стало известно, что Владислава Канюса помиловали. По данным матери девушки, из прокуратуры были получены документы, в которых указывалось, что Канюс был помилован 27 апреля 2023 года. Уже на следующий день он получил освобождение «от дальнейшего отбывания наказания», с него также сняли судимость.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков после этого пояснил, что существует два сценария помилования. один их них — когда осужденные «искупают кровью преступление на поле боя».

Тем не менее 15 ноября отец Веры Пехтелевой заявил, что его семью еще и лишили выплат моральной компенсации после помилования Канюса.

Ранее дети Политковской заявили, что не считают помилование бывшего сотрудника МВД Сергея Хаджикурбанова искуплением вины.

Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий