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В Казахстане задержали подозреваемых, планировавших свержение строя

В Казахстане задержали подозреваемых в свержении светского строя в стране

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Brendan Smialowski/Pool/AP

Комитет национальной безопасности (КНБ) Казахастана сообщил, что в рамках досудебного расследования нейтрализовал ячейки радикальной религиозной группировки в городах Астана, Атырау и Жезказган. Об этом говорится в сообщении на сайте комитета.

«По подозрению в пропаганде терроризма, а также создании, руководстве и участии в деятельности экстремистской группы единовременно задержано 12 ее членов», — говорится в сообщении.

Следствие полагает, что они преследовали цель свержения светского строя в стране. В ходе обысков были изъяты экстремистская литература и иные вещественные доказательства. Уточняется, что ряд членов группировки имеют судимость за тяжкие преступления.

В конце августа председатель Комитета национальной безопасности (КНБ) Казахстана Ермек Сагимбаев во время встречи с президентом страны Касым-Жомартом Токаевым заявил о нейтрализации террористической группировки. Перед этим в Казахстане арестовали 19 человек, которых подозревают в совершении террористических преступлений.

Ранее в Казахстане захотели проводить мобилизацию без военкоматов.

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