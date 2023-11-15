«Игры Будущего» подписали новое соглашение о партнерстве

Международный мультиспортивный турнир «Игры Будущего» и ПАО «Сибур Холдинг» подписали соглашение о сотрудничестве с целью продвижения фиджитал-проектов в России, сообщает пресс-служба турнира.

«Сочетание инноваций и активного подхода к жизни – то, что всегда было в фокусе «Сибура». Мы с одинаковым вниманием занимаемся и проектами дополненной реальности, и развитием спортивного движения в регионах. С этой точки зрения мы не сомневаемся, что фиджитал-спорт станет ярким явлением как технологической, так и спортивной жизни страны», — отметил директор по связям с государственными органами компании «Сибур» Алексей Шахов.

Соглашение было подписано на выставке-форуме «Россия» в рамках церемонии празднования 100 дней до начала «Игр Будущего».

«Я вижу огромный потенциал в объединении наших усилий. Цель – создать инновационные продукты и технологии, которые позволят сделать спорт более захватывающим и увлекательным для молодежи», — заявил руководитель проекта «Игры Будущего» Игорь Столяров.

Напомним, в 2024 году в Казани пройдет международный мультиспортивный турнир в концепции фиджитал «Игры Будущего».