Песков не смог ответить на вопрос о справедливости для родных убитой студентки Пехтелевой

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не ответил на вопрос корреспондента «Газеты.Ru», как родные студентки Веры Пехтелевой могут добиться справедливости после выхода ее убийцы Владислава Канюса на свободу. Он был помилован указом президента, отслужил на фронте и уже вернулся, хотя должен был отсидеть 17 лет.

«Это не моя прерогатива об этом говорить в деталях, поэтому я не могу ответить на этот ваш вопрос», — сказал представитель Кремля.

Песков также заявил, что вопросы о помиловании заключенных не касаются резонансности их дел — так он прокомментировал ситуацию с помилованием Канюса и Сергея Хаджикурбанова — фигуранта дела об убийстве Анны Политковской.

Убийство Веры Пехтелевой произошло 14 января 2020 года в городе Кемерово. 23-летняя студентка пришла в общежитие, чтобы забрать вещи у Владислава Канюса, с которым незадолго до этого рассталась.

Канюс избил Пехтелеву, он нанес ей не менее 56 ударов. Девушка получила черепно-мозговую травму, у нее был сломан нос. Мужчина изнасиловал девушку и задушил ее шнуром от утюга. На протяжении 3,5 часа соседи, которые слышали крики из квартиры, где находились Пехтелева и Канюс, многократно пытались вызвать полицию, однако никто так и не приехал.

28 июля 2022 года суд приговорил Канюса к 17 годам лишения свободы. Позднее стало известно, что мужчина находится в зоне военной операции на Украине. Родственники убитой девушки стали получать фотографии убийцы.

8 ноября в СМИ опубликовали документ от прокуратуры, в котором указывалось, что Канюс был помилован 27 апреля 2023 года указом президента РФ Владимира Путина. Соответствующий документ мать Веры Пехтелевой предоставила «Газете.Ru».

Позднее Песков пояснил, что существует два сценария помилования. Первый подразумевает стандартную схему: комиссии различного уровня, вплоть до федерального, принимают решения, после чего документы направляются президенту. А второй, когда осужденные «искупают кровью преступление на поле боя».

15 ноября отец Пехтелевой заявил, что Канюса освободили также от уплаты компенсации за моральный ущерб семье.

Ранее суд приговорил к условным срокам пятерых полицейских по делу об убийстве Веры Пехтелевой.