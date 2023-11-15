Сын Кадырова получил новую награду

Сын главы Чечни Рамзана Кадырова, 15-летний Адам Кадыров получил седьмую награду, на этот раз муфтий республики Салах Межиев вручил ему орден «За служение религии Ислам» I степени. Об этом в своем Telegram-канале сообщил министр Чечни по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев.

По его словам, на церемонии вручения награды присутствовали муфтии всех регионов Северного Кавказа, а также религиозные деятели из других стран. Все они прибыли на Международную научно-практическую конференцию «Духовно-нравственные ценности как основа профилактики деструктивной идеологии в условиях современных вызовов».

«Орден присвоен за значительный личный вклад в дело укрепления ислама и защиты его ценностей!» — написал Дудаев.

В начале ноября Дудаев рассказал, что Адам Кадыров с малых лет обучается военному делу и тактической стрельбе у лучших инструкторов в мире из Российского университета спецназа.

Дудаев также отметил, что Адам Кадыров превосходно стреляет из оружия, умеет им пользоваться.

Ранее Рамзан Кадыров опубликовал видео, на котором его 15-летний сын Адам избивает Никиту Журавеля.