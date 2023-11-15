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Неизвестный устроил поджог возле вокзала в Нижегородской области

Shot: три поезда задержались из-за поджога возле вокзала в Дзержинске

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Depositphotos

Неизвестный совершил поджог возле железнодорожного вокзала в Дзержинске Нижегородской области. Об этом сообщил Telegram-канал Shot.

По данным канала, все случилось около полуночи. Злоумышленник пробрался к путям и спалил два шкафа для работы входного светофора на станции. В результате было нарушено движение поездов: на 14 минут задержали поезд Нижний Новгород — Москва, а на пять минут — «Ласточку», которая следовала в обратном направлении. Также на десять минут задержался товарный поезд.

Сейчас полиция разыскивает поджигателя.

До этого силовикам удалось предотвратить поджог военной части в подмосковной Коломне, подозреваемым оказался 23-летний житель области. В телефоне задержанного следователи нашли сведения с геолокацией войсковой части.

При обыске правоохранители установили его связь с украинскими кураторами. По информации издания, в компьютере фигуранта нашли переписку, которая указывала на связь с украинской стороной. В сообщениях говорилось, что жителю Московской области пообещали деньги за поджог военной части.

Ранее суд арестовал подозреваемых в подготовке диверсии в воинской части под Москвой.

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