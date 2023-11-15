Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Российские старшеклассники облили мальчика бензином и подожгли

В Екатеринбурге старшеклассники облили бензином 13-летнего мальчика и подожгли

close
100%
Global Look Press

В Екатеринбурге двое 16-летних подростков облили бензином 13-летнего мальчика и подожгли. Об этом сообщает URA.ru.

Инцидент произошел в конце августа. По словам матери пострадавшего школьника, ее сын пошел гулять со старшими друзьями и кататься на мотобайке. Подростки приобрели бензин, чтобы заправить транспортное средство. Затем, как утверждает женщина, один из старших товарищей толкнул ее сына, который держал канистру с горючим, а другой поднес к ее ребенку зажигалку и поджег его.

«Сын вспыхнул в одно мгновение, но ребята даже не попытались его потушить. Они просто стояли и смотрели, пока мой сын кричал, моля о помощи», — рассказала собеседница издания.

Женщина отметила, что сын стремился дружить со старшеклассниками, хотел, чтобы они уважали его.

После инцидента пострадавшего мальчика доставили в клиническую больницу №9, ему диагностировали ожоги 50% кожных покровов.

Мать пострадавшего мальчика написала заявление в полицию.

В пресс-службе полиции отметили, что ожидают результатов судебно-медицинского освидетельствования, которое позволит установить тяжесть вреда здоровью несовершеннолетнего. На основании этой информации правоохранители примут процессуальное решение. Также в полиции заявили, что все участники ЧП были опрошены, и у них нет данных об умышленном причинении вреда мальчику.

Ранее психолог рассказала, какие дети становятся обидчиками и жертвами школьной травли.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий