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Аналитики рассказали, как телефонные номера утекают в базы мошенников

Аналитик Ульянов: утечка номера телефона мошенникам практически неизбежна

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Depositphotos

Защититься от спам-звонков и звонков от телефонных мошенников практически невозможно, так как номера телефонов в любом случае рано или поздно «утекают» в их базы данных, рассказал руководитель аналитического центра компании Zecurion Владимир Ульянов. В качестве инструмента борьбы с этим можно установить на телефон программы по фильтрации звонков или подключиться к сервисам, оказывающим такие услуги, отметил эксперт.

«Когда мы приходим в любую организацию и заполняем какую-то анкету, мы всегда указываем номер. Даже если это было в бумажной форме, то информация так или иначе потом конвертируется в электронную базу данных», – рассказал Ульянов Общественной Службе Новостей. Из этой базы телефон может утечь как случайно, так и по злому умыслу, добавил он.

«Слитые» номера телефонов часто используются в том числе для мошеннических звонков, причем номера «обзвонщиков» постоянно меняются, из-за чего добавление их в черный список не помогает решить проблему.

На телефон можно установить различные программы по фильтрации звонков или подключиться к аналогичным сервисам, отметил Ульянов.

«Это уже обеспечит какой-никакой уровень защиты от обзвонов», – сказал эксперт, подчеркнув, что стопроцентной защиты все же не будет – срабатывают они примерно в половине случаев.

Также можно воспользоваться сервисами, предлагаемыми сотовыми операторами. Однако это чаще всего платная услуга, предупредил Ульянов.

Напомним, россиян также предупреждают о возросшем количестве киберпреступлений в преддверии новогодних праздников.

Кроме того, юристы отмечают, что мошенники часто пользуются распродажами и акциями, чтобы выманить средства у пользователей.

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