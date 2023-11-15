Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В Госдуме призвали изменить дизайн тары алкогольных напитков

Депутат Хамзаев призвал запретить украшать бутылки спиртного памятниками архитектуры

close
100%
Константин Михальчевский/РИА «Новости»

В России нужно ввести ограничение для производителей алкогольной продукции, запретив им использовать в дизайне тары напитков изображения памятников архитектуры, считает депутат Госдумы Султан Хамзаев. Свое предложение он направил главе Минпромторга Денису Мантурову, сообщает RT со ссылкой на копию письма.

Дизайн упаковки товара может привлекать покупателей, и производители алкоголя в этой сфере никак не ограничены, отметил Хамзаев. На многих бутылках со спиртными напитками размещены изображения московских, петербургских и других российских памятников архитектуры, в том числе культовых сооружений. По словам депутата, эти памятники не только хорошо узнаваемы, но и вызывают «положительные эмоции, чувство гордости» у россиян.

При этом сами сооружения не имеют отношения к алкоголю, добавил Хамзаев. Их использование в дизайне тары он назвал маркетинговым ходом, и призвал Мантурова поручить проработать изменение нормативных документов в части запрета на это.

По мнению Хамзаева, запретить нужно использование на упаковке изображений памятников светской и культовой архитектуры, однако исключение можно сделать для сооружений, имеющих отношение к алкоголю – исторических винных заводов и прочих зданий.

Такой запрет станет частью работы, которую в последние годы проводят в России для формирования здорового образа жизни и снижения потребления алкоголя, считает депутат.

Накануне спикер Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что депутаты в приоритетном порядке рассмотрят законопроект о запрете работы «наливаек» в жилых домах по ночам. Сообщалось также, что с 2024 года в России утвердят единый стандарт для самогона, медовухи и других напитков.

Нейрофизиологи ранее выяснили, что семимесячное воздержание от алкоголя восстанавливает толщину коры мозга.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий