Врач рассказала, почему полезно жевать жвачку

Жевать жевательную резинку может быть полезно для здоровья, поскольку она стимулирует выработку слюны, что обеспечивает естественную защиту десен и зубов от бактерий и кислотных атак. Об этом Pravda.Ru рассказала гастроэнтеролог Наталья Белова.

По ее словам, она может помочь снизить уровень стресса и тревожности, а также улучшить память и концентрацию. При этом врач советует отдавать предпочтение безсахарным жвачкам, чтобы свести к минимуму риск развития кариеса.

Однако частое жевание резинки может привести и к негативным последствиям, предупредила эксперт.

«Постоянное и интенсивное жевание может вызвать перенапряжение челюстно-височных суставов и привести к болевым ощущениям в области лица и головы. Кроме того, излишнее потребление резинок с использованием сахара может способствовать развитию кариеса и других проблем с зубами», — объяснила Белова.

Врач-стоматолог, челюстно-лицевой хирург Вероника Мелехова до этого рассказала «Газете.Ru», что жевательную резинку стоит жевать после еды и не более 15 минут, чтобы она принесла пользу.

Ранее эксперт рассказал, что происходит с организмом, если проглотить жвачку.