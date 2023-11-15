Восемь голодных детей нашли в захламленной квартире в Красноярском крае

В Енисейском районе Красноярского края в отдаленном поселке в захламленной квартире нашли восемь детей, они находились без еды и тепла более суток. Об этом сообщается в Telegram-канале «МВД 24».

Многодетная семья проживала в отдаленном поселке Усть-Пит, о том, что дети в возрасте от года до 15 лет находятся в опасности, в полицию сообщили неравнодушные соседи.

Прибывшие на место спасатели и правоохранители нашли в захламленной квартире восемь несовершеннолетних. Также там обнаружили нескольких взрослых, которые распивали спиртные напитки. Многодетной матери в доме не было.

«По месту проживания детей отсутствовала приготовленная пища и продукты питания. В доме было холодно, он был захламлен и находился в антисанитарном состоянии», — отметили в региональном МВД.

Всех детей изъяли из семьи, их жизни и здоровью ничего не угрожает, известно, что мать уже попадала в поле зрения полиции, семья состояла на учете как неблагополучная.

Ранее в Москве плачущего годовалого ребенка нашли в захламленной квартире.