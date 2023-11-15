Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Стало известно о похолодании в трех регионах России в ближайшие дни

Вильфанд: в трех регионах России ожидается «волна холода»

close
100%
Freepik

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил о «волне холода» в трех российских регионах в ближайшие дни. Об этом сообщает ТАСС.

По словам синоптика, сильные морозы в ближайшие несколько дней ожидают жителей Чукотки, Камчатского края и Мурманской области. Там температура будет значительно ниже климатической нормы.

Вильфанд уточнил, что в период с 15 по 19 ноября в Мурманской области ожидаются морозы до -15... -18°С, что ниже климатической нормы на 7-9°С. На Чукотке в этот же период ожидаются морозы до -32... -34°С, что на 7-12°С ниже климатической нормы.

«Аналогичная ситуация в Камчатском крае, такие же аномалии, но морозы будут до 28-32 градусов <...> Достаточно длительный период температура будет ниже нормы на 7 и более градусов, это вполне можно считать волной холода, пусть пока и в ноябрьском исполнении», — добавил Вильфанд.

До этого Вильфанд говорил, что в Красноярском крае и Якутии ожидаются редкие аномалии температуры.

Ранее врач назвала заболевания, которые могут обостряться в холодное время года.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий