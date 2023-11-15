Стало известно о похолодании в трех регионах России в ближайшие дни

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил о «волне холода» в трех российских регионах в ближайшие дни. Об этом сообщает ТАСС.

По словам синоптика, сильные морозы в ближайшие несколько дней ожидают жителей Чукотки, Камчатского края и Мурманской области. Там температура будет значительно ниже климатической нормы.

Вильфанд уточнил, что в период с 15 по 19 ноября в Мурманской области ожидаются морозы до -15... -18°С, что ниже климатической нормы на 7-9°С. На Чукотке в этот же период ожидаются морозы до -32... -34°С, что на 7-12°С ниже климатической нормы.

«Аналогичная ситуация в Камчатском крае, такие же аномалии, но морозы будут до 28-32 градусов <...> Достаточно длительный период температура будет ниже нормы на 7 и более градусов, это вполне можно считать волной холода, пусть пока и в ноябрьском исполнении», — добавил Вильфанд.

До этого Вильфанд говорил, что в Красноярском крае и Якутии ожидаются редкие аномалии температуры.

Ранее врач назвала заболевания, которые могут обостряться в холодное время года.