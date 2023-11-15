Сибирячка нашла кота, туго замотанного в мешке

В Новосибирске местная жительница нашла взрослого кота, которого кто-то посадил в мешок и выбросил на улицу. Об этом сообщает издание Ngs.ru.

По словам женщины, она нашла животное 15 ноября, когда гуляла с собакой в частном секторе.

«Шипел, как будто ежик. Посмотрела, лежит только мешок плотный из-под сахара. Подхожу, вижу, что из туго завязанного веревкой мешка торчат когти», — поделилась сибирячка.

По словам женщины, кот был завязан очень туго, она распутывала веревку несколько минут. Внутри оказался большой рыжий кот. Сибирячка отметила, что животное ластилось и было похоже на домашнее.

Женщина отметила, что не смогла забрать животное домой, так как у ее супруга аллергия.

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