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Россияне ответили, в каком возрасте можно покупать телефон детям

«КП»: 58% россиян считают, что первый телефон детям нужно покупать в семь лет

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Depositphotos

Большинство (58%) россиян считают, что первый телефон нужно покупать детям в семь лет, когда они начинают ходить в школу, показал опрос kp.ru. В нем приняли участие 6,5 тыс. человек.

При этом 26% опрошенных считают, что в этом возрасте им стоит приобретать только кнопочный гаджет, смартфон же стоит покупать не раньше 10 лет. 7% предложили ввести запрет на использование смартфонов для всех несовершеннолетних.

Еще 4% ответили, что телефоны можно покупать детям в возрасте четырех-пяти лет, чтобы они сразу приобщались к технологиям. По их мнению, никакого вреда от этого для них не будет, если они будут пользоваться ими с разрешения родителей и в ограниченное время. 1% респондентов считают, что такой подарок можно сделать в возрасте трех лет. Оставшиеся 3% затруднились ответить на вопрос.

Руководитель Плюс Детям Татьяна Умряева до этого рассказала «Газете.Ru», что давать гаджеты детям стоит только после двух лет. Она также отмечала, что до шести лет включительно ведущая деятельность ребенка — игровая, и только к семи годам она постепенно сменяется учебной.

Ранее россиянам посоветовали выключать телефон минимум раз в неделю.

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