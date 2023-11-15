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Пятиклассница сломала позвоночник, упав с лошади в конном клубе

Shot: в Москве школьница сломала позвоночник, упав с лошади в конном клубе

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Родители пятиклассницы, сломавшей позвоночник при падении с лошади в конном клубе, обвинили в халатности тренера. Об этом сообщает Life со ссылкой на Shot.

Инцидент произошел в конце октября в конном клубе Ellhorse в Москве, 11-летнюю девочку привели на занятия родители, курс из восьми уроков езды на лошади стоил 36 тысяч рублей.

Во время очередной тренировки лошадь начала резко скакать галопом через весь манеж, девочка вылетела из седла на одном из поворотов. Ребенка госпитализировали, медики диагностировали у нее перелом четырех позвонков.

Родители школьницы обвинили в произошедшем тренера, по их словам женщина находилась на трибуне, хотя должна была прямо с манежа следить за ученицей.

После инцидента семье вернули за последнее оставшееся занятие тысячу рублей, тренер заблокировала мать в соцсетях. В обстоятельствах произошедшего разбираются правоохранительные органы.

Ранее россиянин упал с лошади и попал в больницу с внутричерепной гематомой.

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