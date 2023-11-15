Петарда взорвалась в руках у россиянина и раздробила ему палец

В Петербурге молодого мужчину госпитализировали с раной пальца из-за петарды, которая разорвалась у него в руках. Об этом сообщает «Фонтанка».

Инцидент произошел у входа в вестибюль станции метро «Приморская» в Петербурге, скорую помощь пострадавшему вызвали очевидцы.

В больнице петербуржец рассказал, что заметил у входа в метро петарду, когда он взял предмет в руки, петарда взорвалась. Врачи диагностировали у мужчины рваную рану большого пальца, указательный разорвало до кости, медики подозревают, что у пострадавшего разрыв барабанных перепонок.

Проверку произошедшего проводят правоохранительные органы.

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