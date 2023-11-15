Синоптик рассказал, когда в Москве выпадет снег

Мокрый снег ожидается в Москве 16 ноября, на следующий день выпадет нормальный снег, но в небольшом количестве. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, передает ТАСС.

По его словам, 17 ноября снег ожидается слабый, выпадет он местами и только «припорошит землю».

При этом на следующей неделе сформируются условия для постоянного снежного покрова, поскольку к этому времени земля достаточно промерзнет.

«Если снег будет выпадать, то он уже ляжет на землю, а не будет таять и превращаться в кашу. Пока что мы не ожидаем снегопадов на следующей неделе, но прогностическая ситуация неоднозначна», — поделился Вильфанд.

Синоптик Александр Ильин также сообщал, что к концу недели в Москву придет мороз и снег, в столице начнут появляться первые признаки зимы. По его словам, днем 15 ноября в столице прогнозируется +2…+4°C, а ночью температура опуститься до 0°C.

Ранее в Дагестане впервые за четыре года выпал летний снег.