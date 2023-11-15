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США и Китай усилят сотрудничество по борьбе с климатическим кризисом

США и Китай создадут рабочую группу по усилению деятельности в области климата

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Reuters

США и Китай достигли договоренности о создании «Рабочей группы по усилению деятельности в области климата в 20-х годах XXI века». Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на совместное заявление двух стран.

Как говорится в документе, такую группу создадут «для проведения диалога и сотрудничества с целью ускорения осуществления конкретных действий в области климата». Группа будет работать над такими вопросами, как энергетический переход, выбросы метана, экономика замкнутого цикла, эффективность использования ресурсов, низкоуглеродное развитие, вырубка лесов и так далее.

Отмечается, что спецпосланники двух государств по вопросам климата возглавят эту группу.

До этого министр финансов США Джанет Йеллен заявила, что Соединенные Штаты и Китай, как две крупнейшие экономики мира, должны работать сообща для борьбы с «экзистенциальной угрозой» изменения климата.

По ее словам, предыдущее сотрудничество Вашингтона и Пекина в данной области сделало возможным Парижское соглашение 2015 года об изменении климата.

Ранее эдинбургский палеонтолог заявил, что климатический кризис может сделать людей карликами.

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