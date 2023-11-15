Суд огласит решение по жалобе на приговор Фургалу

Решение по апелляционным жалобам экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала и других фигурантов дела об организации двух убийств и одного покушения будет объявлено Московским областным судом в среду. Об этом сообщили в суде РИА Новости.

Судебное заседание запланировано на 15:00.

В начале февраля Фургал был приговорен Люберецким судом Подмосковья к 22 годам колонии строгого режима на основе обвинительного вердикта присяжных. Остальные фигуранты дела получили от 9,5 до 21 года заключения.

Защита Фургала и других обвиняемых в своих апелляционных жалобах просит отменить приговор и направить дело на новое рассмотрение с участием других присяжных. Они считают, что на коллегию заседателей оказывалось давление со стороны судьи Геннадия Цоя. В связи с этим были опрошены старшина коллегии и трое запасных присяжных.

Запасные присяжные подтвердили, что судья Цой просил их внимательно рассмотреть доводы обвинения, но критиковал работу защиты. Старшина присяжных заявил, что председательствующий судья не нарушал никаких правил.

Прокуроры считают, что суд первой инстанции провелся в соответствии с законом. Они также отметили, что запасные присяжные возмущены тем, что их мнение по вердикту не было учтено.

Фургала задержали 9 июля 2020 года. По данным СК РФ, в 2004-2005 годах он организовал покушение на бизнесмена Александра Смольского и убийства предпринимателей Евгения Зори и Олега Булатова. Фургал отрицает свою вину. В деле также фигурируют Марат Кадыров, Андрей Карепов и Андрей Палей — предполагаемые сообщники Фургала. Бывшего губернатора также ожидает рассмотрение второго дела о хищении активов «МСП Банка».

Ранее сообщалось, что судье из Томской области, который брал взятки с 2018 года, назначили условный срок.