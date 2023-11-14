Эксперт назвала лазейки, которые помогут обойти новые правила посуточной аренды жилья

Законопроект, устанавливающий правила посуточной сдачи квартир в аренду, который Госдума приняла в первом чтении, поднимает правильную проблему, однако, некоторые лазейки помогут его обойти. Об этом «Москве 24» рассказала исполнительный директор Гильдии управляющих компаний в ЖКХ Вера Москвина.

По ее словам, поправка, устанавливающая требование получать одобрение на эту деятельность от большинства жильцов дома, которую планируют внести в документ, не исправит ситуацию.

«Мы за эту поправку, потому что, как правило, посуточно квартиры сдают в маргинальных целях. Однако работать она не будет, так как оставляет лазейку. Ее, к сожалению, легко обойти», — отметила Москвина.

Она уточнила, что для этого арендодатели могут заключать договор на пять-шесть месяцев, но продолжать сдавать квартиру посуточно и называть жильцов гостями постоянного квартиранта.

Вице-президент Международной академии ипотеки и недвижимости Ирина Радченко до этого говорила, что россиянам будет слишком сложно собирать подписи своих соседей, чтобы получить от них разрешение на посуточную сдачу квартиры. По ее мнению, решать подобные вопросы должны ТСЖ или управляющие компании, поэтому необходимо наделить их таким правом.

Ранее в России зафиксировали рекордное подорожание арендного жилья.