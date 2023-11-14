На выставке «Россия» устроили виртуальный полет над Магаданом

На международной выставке-форуме «Россия» 14 ноября прошел День Магаданской области, в рамках которого глава региона Сергей Носов представил ключевые достижения области по развитию горднодобывающей и рыбной промышленности, а также рассказал о новых туристических программах и культурных проектах. Об этом сообщает пресс-служба выставки.

«В регионе появились уникальные новые золотодобывающие фабрики. Магадан был и остается «золотым сердцем» страны — это никто не оспаривает. Мы занимаем первое место по добыче рассыпного золота. Но начинаются изыскания и других полезных ископаемых — это и цинк, и медь. Развивается энергетика — Колыма динамично развивается. Связать свою судьбу с Магаданской областью — очень перспективно», — сказал губернатор.

По его словам, область не снижала темпы развития ни в пандемию, ни под санкциями, а по уровню привлекательности области Магаданская область входит в топ-10 регионов страны.

«Мы — первые в Российской Федерации по темпам роста инвестиций на душу населения. И не только в золото сегодня инвестируют — началось возрождение рыбной отрасли», — добавил глава региона.

В рамках культурной программы Дня Магаданской области состоялись концерт «Душа Севера», спектакль «Голос северного сияния», показ фильма «Белый снег» и серия мастер-классов по игре на национальных инструментах, изготовлению изделий из меха и бисера. Экспозиция области включает в себя большое разнообразие интерактивных форматов. Посетители стенда региона совершили виртуальный полет над Магаданом и впечатлились бухтой Нагаева. Кроме того, область представлена и на площадке гастрономического фестиваля «Россия — территория вкуса».

Отмечается, что комплексное развитие региона реализуется благодаря вниманию президента России Владимира Путина. Глава государства подчеркивал роль Магадана как одного из важнейших центров российского Дальнего Востока. Инициативы президента России по развитию Дальнего Востока создают для Магаданской области новые точки роста.