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В парламенте Германии распустят фракцию «Левых»

В бундестаге фракцию «Левых» распустят после перехода в движение Вагенкнехт

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Global Look Press

Фракция «Левых», имеющая представительство в немецком бундестаге, намерена распуститься в декабре после того, как часть депутатов перешла в движение политика Сары Вагенкнехт. Об этом сообщает DPA.

Отмечается, что до принятия решения о роспуске у партии было 38 мест в бундестаге, а минимумом для нахождения в парламенте является 37.

Ранее сообщалось, что случае выборов в бундестаг за политическую партию Сары Вагенкнехт, выступающую против антироссийских санкций, готовы проголосовать 14% немцев. Таким образом, рейтинг политической партии Вагенкнехт, которая пока официально не зарегистрирована, почти сравнялся с позициями Социал-демократической партии Германии — СДПГ (15%) и превысил рейтинг «Зеленых» (14%), входящих в правящую коалицию «Светофор».

До этого немецкий политик и член бундестага Сара Вагенкнехт объявила об уходе из партии «Левые» для создания собственного политического объединения, выступающего «за здравомыслие и справедливость». Партия, выступающая за отмену антироссийских санкций, получила название «Союз Сары Вагенкнехт — За разум и справедливость».

Вагенкнехт считает, что в Германии у власти находится «худшее правительство всех времен». Она не согласна с политикой нерегулируемой миграции, а также выступает за отмену антироссийских санкций и военной поддержки Киева, отмечается в тексте. По ее мнению, необходимо провести мирное урегулирование на условиях России.

Ранее в ФРГ выросла популярность выступающей против предоставления помощи Киеву Вагенкнехт.

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