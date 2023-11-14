Мужчина вмешался в массовую драку у Мариинского театра и сам попал в больницу

Мужчина пострадал, пытаясь разнять драку на Театральной площади в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает 47news.

9 ноября неподалеку от Мариинского театра произошел уличный конфликт. Драку между четырьмя мужчинами увидел 48-летний житель Лужского района Ленобласти. Он вмешался в происходящее, попытался разнять конфликтующих и сам стал мишенью для их агрессии. В итоге участники потасовки вместе избили миротворца и ударили его ножом. Мужчина получил травмы головы и ножевое ранение грудной клетки, но отказался от госпитализации.

Правоохранители возбудили уголовное дело о хулиганстве, а 11 ноября задержали подозреваемых. Ими оказались 27-летний уроженец Тамбовской области и 28-летний петербуржец, которого после допроса отпустили домой. Как уточняется, задержанный уже привлекался к ответственности за оскорбление представителя власти, разбой, грабеж и кражи.

Обстоятельства последнего инцидента с его участием устанавливаются.

Ранее бригаду «скорой» сняли с вызова после избиения пациентами.