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В Подмосковье установили новые светофоры

Более 80 новых светофоров установили на дорогах Подмосковья

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В Московской области для повышения безопасности и снижения показателей аварийности в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» установили более 80 новых светофорных объектов, адресный перечень был сформирован на основании показателей аварийности, он включает в себя установку порядка 200 новых светофоров, сообщает пресс-служба Минтранса региона.

«С начала года специалисты Мосавтодора установили на региональных дорогах порядка 60 светофоров типа Т-7 и более 25 односекционных светофоров, благодаря чему 80 пешеходных переходов и перекрестков стали безопаснее – за счет регулирования перекрестков и переходов снижается вероятность возникновения аварий. Наибольший объем работ по установке провели в Коломне, Одинцове, Сергиевом Посаде и Солнечногорске», – рассказал заместитель председателя правительства – министр транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья Алексей Гержик.

Светофоры типа Т-1 обустраивают на перекрестках дорог для направления автомобильных потоков и на нерегулируемых переходах, а светофоры типа Т-7 с индикацией желтого цвета – на нерегулируемых переходах в черте населенных пунктов вблизи мест социального притяжения и детских образовательных учреждений для привлечения внимания водителей.

Например, в Коломенском округе специалисты обустроили два новых светофора типа Т-1 на ул. Октябрьской Революции в черте города и в с. Непецино, а также пять новых объектов типа Т-7 – в селах Комарево, Лукерьино и на 3 участках автодороги «Щурово – Пирочи – Городец».

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