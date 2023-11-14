Жителям Подмосковья напомнили о телемедицинских консультациях

В Московской области для удобства жителей региона организована возможность получения телемедицинских консультаций, это значит, что для повторной консультации со специалистом по различным вопросам не надо приходить в поликлинику, сделать это можно через Интернет, сообщает пресс-служба Минздрава региона.

«Внедрение современных технологий в сферу здравоохранения позволяет упростить получение ряда медицинских услуг для пациентов и сделать их более доступными. На сегодняшний день, благодаря телемедицине, можно проконсультироваться с врачом по итогам диспансеризации или пройденного лечения, закрыть больничный лист, продлить электронный рецепт на льготное лекарство, также получить онлайн-консультации могут беременные женщины и дети. С начала года было проведено уже более 1,7 млн телемедицинских консультаций», – рассказала первый заместитель председателя правительства Московской области Светлана Стригункова.

Получить телемедицинскую консультацию можно только после первичного очного посещения врача. Записаться на нее можно через портал «Здравоохранение», по тел. 122 или на приеме у лечащего врача.