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Врач назвал характерный признак повышения артериального давления

Врач Конев: головная боль является характерным признаком повышения давления

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Одним из признаков, который указывает на повышение артериального давления, является головная боль. Об этом Pravda.Ru рассказал врач-кардиолог Юрий Конев.

«Причем, головная боль определенной локализации — именно в затылочной области, именно сжимающего характера. Это классическое описание повышения артериального давления», — уточнил Конев.

Однако, по его словам, классические проявления недуга встречаются редко.

«Любая головная боль требует измерения давления», — добавил врач.

Кардиолог также посоветовал в целом следить за изменениями артериального давления с помощью тонометра, чтобы контролировать свое состояние.

Исследователи из Медицинского центра Университета Вандербильта (США) до этого обнаружили, что сокращение потребления соли на одну чайную ложку в день снижает кровяное давление за неделю до уровня, сравнимого с уровнем, достигаемым приемом популярных лекарств от давления. Ученые уточнили, что соль в избыточных количествах способствует повышению артериального давления, развитию артериальной гипертензии и, как следствие, повышению рисков сердечно-сосудистых заболеваний и катастроф, таких как ишемическая болезнь сердца, сердечная недостаточность, инфаркт миокарда и инсульт.

Ранее врач назвал ошибки, которые совершают люди в период пониженного атмосферного давления.

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