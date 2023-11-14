Экс-депутату рады Цареву предъявили новое обвинение

Бывшему депутату Верховной рады Олегу Цареву заочно предъявили обвинение «в финансировании действий, совершенных с целью изменения границ». Об этом сообщает ТАСС.

«При процессуальном руководстве Винницкой областной прокуратуры предъявлено новое обвинение народному депутату Украины V–VII созывов. Ему инкриминировано финансирование действий, совершенных с целью изменения границ территории и государственной границы Украины», — сказал Царев.

Ранее Царев дал первый комментарий после покушения, совершенного против него в Ялте. Он добавил, что пока не может раскрывать подробности покушения, так как следствие по делу все еще продолжается. Царев отметил, что в данный момент он находится в одном из ведомственных медицинских учреждений и чувствует себя хорошо. Покушение на Царева произошло в ночь на 27 октября. В него дважды выстрелили на территории «Санатория Кирова».

До этого Киевский районный суд Симферополя заключил под стражу на два месяца 46-летнего жителя Ялты, который, по версии следствия, организовал слежку за Олегом Царевым.

Ранее покушение на экс-нардепа рады Царева прокомментировали в Кремле.