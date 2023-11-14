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Эксперт оценил идею запрета работы «наливаек» в жилых домах по ночам

Аналитик Дробиз: запрет работы наливаек ничего не изменит

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Depositphotos

Запрет работы «наливаек» в многоквартирных домах по ночам ничего не изменит. Такое мнение в беседе с газетой «Взгляд» озвучил директор Центра исследований федерального и региональных рынков алкоголя Вадим Дробиз, комментируя соответствующую инициативу депутатов Государственной думы. Эксперт подчеркнул, что решить проблему, связанную с продажей алкогольных напитков в ночное время, можно решить только в случае соблюдения регионами федерального закона по продаже спиртного.

«Сами «наливайки» возникли в результате ошибочной государственной политики после 2012 года, когда регионам дали всю полноту власти регионального регулирования местных алкогольных рынков, вплоть до введения сухих законов. Регионы начали вводить разные ограничения времени, например, запрещать продажу алкоголя после 21:00, когда федеральный закон разрешает торговать алкоголем до 23:00», — отметил Дробиз.

По его словам, именно на фоне дополнительных ограничений, которые вводились в регионах, начали появляться «наливайки», которые днем выполняют функцию обычного продуктового магазина, а в ночное время превращаются в кафе с алкоголем.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин в своем Telegram-канале сообщал, что нижняя палата парламента в приоритетном порядке рассмотрит законопроект, направленный на предотвращение производства и торговли некачественной алкогольной продукцией, а также на запрет работы «наливаек» в ночное время.

Ранее Минпромторг РФ поддержал введение минимальных цен на слабый алкоголь.

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