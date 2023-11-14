Слова сенатора о вреде образования для россиянок назвали возвращением к «Домострою»

Первый замглавы комитета Госдумы по науке и высшему образованию Олег Смолин в разговоре с радиостанцией «Говорит Москва» назвал странным заявление члена Совфеда Маргариты Павловой о вреде ориентации россиянок на получение высшего образования.

«Заявление считаю, мягко говоря, странным. <...> Снижение рождаемости, действительно, во многом плата за прогресс, за эмансипацию женщин в частности. Но вряд ли мы можем предлагать кому-то возвращаться ко временам «Домостроя» или доиндустриального общества», — сказал Смолин.

Парламентарий напомнил, что высшее образование способствует росту валового национального продукта в стране, росту доходов конкретного человека, а также, согласно исследованиям, положительно влияет на продолжительность жизни и повышает шанс трудоустроиться в предпенсионном возрасте.

По мнению депутата, нельзя лишать женскую половину населения таких перспектив.

О том, что россиянок стоит переориентировать с получения образования и построения карьеры на создание семьи, сенатор Маргарита Павлова заявила 13 ноября. По ее мнению, женщины, не родившие к 40 годам, теряют понимание смысла создания домашнего очага.

Ранее в Госдуме отметили, что у сенатора Павловой есть и высшее образование, и дети.