Россиянка с ребенком в коляске хотела сократить путь и попала под поезд

В Кемеровской области женщину с ребенком сбил поезд. Об этом сообщает управление на транспорте МВД России по Сибирскому федеральному округу.

Инцидент произошел на станции Юрга-1. По предварительной информации, 40-летняя пьяная женщина возвращалась домой после застолья с родственниками. Чтобы сократить путь, вместо пешеходного перехода россиянка с коляской выбрала путь вдоль путей. В результате поезд по касательной задел женщину.

«Двухлетний ребенок травм не получил, а у 40-летней жительницы города Юрга врачи диагностировали многочисленные травмы», — сообщается в публикации.

На данный момент в транспортной полиции устанавливают все обстоятельства случившегося.

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