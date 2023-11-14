В провинции Анталья загорелся завод по производству пластмассовой упаковки

В турецкой провинции Анталья в районе Чандыр загорелся завод по производству пластиковых корпусов и упаковки. Об этом сообщает портал IHA.

Отмечается, что дым виден за 30 км из центра Антальи. Пожар вспыхнул около 11:00 по местному времени, причина возгорания в настоящий момент неизвестна. После того, как о дыме сообщили очевидцы, на место происшествия были отправлены многочисленные бригады пожарных и скорой помощи. Уточняется, что спустя час пожарным удалось взять распространения огня под контроль. В непосредственной близости от завода находилась заправочная станция.

Начато расследование причин пожара.

В конце октября сообщалось, что на западе Стамбула в подвале здания прогремел взрыв. Это произошло в районе Багджылар, в подвале трехэтажного здания, где находится некое предприятие. После взрыва начался пожар. Пострадали не менее пяти человек.

Ранее в Турции задержали пять человек, готовивших теракт.