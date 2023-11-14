В регионе водитель с тремя детьми не справился с управлением и рухнул в реку с обрыва

В Республике Адыгея автомобиль съехал в реку. Об этом сообщает управление Следственного комитета по региону.

Инцидент произошел в городе Майкоп ночью. Мужчина не справился с управлением, из-за чего машина съехала в реку Белая с обрыва.

«В момент падения в автомобиле находилось пять человек: водитель и четверо пассажиров, трое их них несовершеннолетние», — сообщается в публикации.

После инцидента мужчина с двумя детьми смог выбраться. На данный момент неизвестно, где находится последний ребенок. Правоохранители продолжают поиски.

По факту произошедшего следователи проводят проверку. В рамках мероприятий выяснят все обстоятельства инцидента.

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