РЖД показала новый вагон СВ

Компания РЖД представила макет модернизированного спального вагона (СВ) на XVII международном форуме и выставке «Транспорт России» в Москве. Об этом сообщила пресс-служба холдинга.

По данным представителей компании, планируется сохранить традиционное горизонтальное расположение спальных мест, но в то же время они будут увеличены на 16 см — до двух метров. Также появится полка-трансформер, которую можно переделать в полноценное спальное место.

В вагоне появилось больше места для ручной клади. Все за счет вместительных закрытых багажных полок над спальными местами, специальной ниши для перевозки спортивного инвентаря и шкафчиков для верхней одежды, пояснили в холдинге.

Интерьер в основном оформлен в теплых тонах. При внутренней отделке использованы высококачественные материалы отечественного производства, отметили в пресс-службе.

В общем коридоре вагона есть электронное табло, пурифайеры для питьевой воды, а еще специальные емкости для раздельного сбора мусора. Служебные купе оснастят сейфами для хранения личных вещей, а также термопотами, капсульными кофемашинами и так далее.

Ранее в России предложили открыть частные железные дороги для пассажиров.