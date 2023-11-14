Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

РЖД показала новый вагон СВ

РЖД показала новые вагоны СВ на выставке «Транспорт России» в Москве

Компания РЖД представила макет модернизированного спального вагона (СВ) на XVII международном форуме и выставке «Транспорт России» в Москве. Об этом сообщила пресс-служба холдинга.

По данным представителей компании, планируется сохранить традиционное горизонтальное расположение спальных мест, но в то же время они будут увеличены на 16 см — до двух метров. Также появится полка-трансформер, которую можно переделать в полноценное спальное место.

В вагоне появилось больше места для ручной клади. Все за счет вместительных закрытых багажных полок над спальными местами, специальной ниши для перевозки спортивного инвентаря и шкафчиков для верхней одежды, пояснили в холдинге.

Интерьер в основном оформлен в теплых тонах. При внутренней отделке использованы высококачественные материалы отечественного производства, отметили в пресс-службе.

В общем коридоре вагона есть электронное табло, пурифайеры для питьевой воды, а еще специальные емкости для раздельного сбора мусора. Служебные купе оснастят сейфами для хранения личных вещей, а также термопотами, капсульными кофемашинами и так далее.

Ранее в России предложили открыть частные железные дороги для пассажиров.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий