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Россиянам рассказали, как действовать в случае обнаружения диабета

Врач Козлова: после обнаружения диабета необходимо менять образ жизни

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В случае обнаружения диабета нужно менять рацион питания и образ жизни. Об этом в интервью РИАМО заявила заведующая поликлиническим отделением клиники «Евроонко», кардиолог и терапевт Ольга Козлова. По ее словам, для поддержания нормального уровня глюкозы в крови необходимо есть часто, но маленькими порциями. Кроме того, нужно уделять достаточное внимание физическим активностям.

«Важно ограничить потребление транс- и насыщенных жиров, так как они повышают уровень холестерина в крови. Полезной альтернативой им являются полезные жиры, вроде омеги-3. Она содержится в рыбе, орехах и семенах. Следует пить больше воды, так как именно вода помогает выводить токсины из организма и поддерживать водный баланс», — продолжила врач.

Также она посоветовала ограничить себя в потреблении простых углеводов, поскольку они слишком быстро усваиваются и повышают уровень глюкозы в крови.

14 ноября отмечается Всемирный день борьбы с диабетом. Сахарный диабет — это хроническое заболевание, при котором организм теряет способность вырабатывать и эффективно использовать инсулин (гормон, помогающий клеткам усваивать глюкозу из крови).

Доцент кафедры эндокринологии МОНИКИ им. Владимирского Илья Барсуков до этого сообщал, что в зоне риска по развитию сахарного диабета находятся люди с лишним весом, гиподинамией, наследственностью и гипертонией.

Ранее врач рассказала, кто рискует столкнуться с инсулинорезистентностью и диабетом.

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