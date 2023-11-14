Врач рассказала, кто находится в группе риска по развитию варикоза

В группе риска по развитию варикоза находятся люди, у которых есть наследственная предрасположенность и лишний вес, а также те, у кого стоячая работа. Об этом «Москве 24» рассказала врач-терапевт Татьяна Романенко.

«Поднятие тяжестей тоже увеличивает нагрузку на всю венозную систему. Как это ни парадоксально, проблемы со стороны желудочно-кишечного тракта, то есть запоры, также будут способствовать развитию варикоза», — продолжила врач.

По ее словам, чаще всего данное заболевание появляется у женщин, на это влияет их гормональный фон. В частности, гормоны могут оказать влияние на свойства крови и изменить ее текучесть, что приводит к развитию варикоза, пояснила Романенко. Тем, у кого есть предрасположенность к этому недугу, она посоветовала контролировать свой вес и регулярно делать специальные упражнения.

«Несколько раз в течение дня можно выполнять упражнение «велосипед». Оно простое, но в какой-то степени поможет отсрочить появление варикоза», — заключила терапевт.

Врач-терапевт Алексей Хухрев до этого говорил, что людям с некоторыми заболеваниями, в том числе при варикозе, не стоит парить ноги. По его словам, при данном недуге стенки вен становятся достаточно тонкими и пропускают в подкожную клетчатку форменные элементы и плазму. Поэтому при нагревании ног заболевание может обостриться, пояснил специалист.

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