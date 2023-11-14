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Эксперты ЖКХ предупредили о новой угрозе для российской экономики

Эксперт ЖКХ Крохин: запрет краткосрочной аренды подорвет экономику

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Depositphotos

Новое законодательство в сфере краткосрочной аренды негативно скажется не только на малом и среднем бизнесе, но и отразится на целом секторе экономики – въездном туризме, убежден член комитета по ЖКХ ТПП России, юрист Константин Крохин. Для контроля над этой сферой достаточно утвердить нормативные документы о санитарных нормах и общественном порядке, заявил он телеканалу «360».

«Тенденция краткосрочной аренды дает людям возможность использовать жилье в краткосрочный сезон для пополнения кошелька собственника квартиры и казны региона для улучшения туристических условий», — считает Крохин.

Исходя из этого он предложил урегулировать эту сферу, чтобы сдача квартир не мешала остальным жильцам. Для этого нужно принять нормативные документы, в том числе с точки зрения охраны общественного порядка и использования общественного имущества, считает эксперт ЖКХ.

Механизм, требующий согласия на посуточную сдачу жилья, 75% жильцов, он назвал неосуществимым, заявив, что «законопроект ставит крест на краткосрочной аренде». По его мнению, документ нарушает принципы гражданского законодательства, допуская вмешательство государства в предпринимательскую деятельность. Депутаты, по его убеждению, стремятся ограничить право собственников жиль «без каких-то серьезных причин».

Напомним, в Госдуме рассматривают законопроект, по которому сдавать квартиру посуточно можно будет только при согласии 75% соседей на это. Помимо этого, документом планируется запретить сдавать квартиры в аренду посуточно физлицам.

Эксперты сферы недвижимости ранее предложили отдать право на решение о посуточной сдаче жилья ТСЖ и управляющим компаниям.

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