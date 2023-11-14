Названо количество семей, которые получили маткапитал в 2023 году

Сертификаты на получение материнского капитала за первые девять месяцев 2023 года получили более 373 тыс. российских семей. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на аппарат вице-премьера Татьяны Голиковой.

«Сертификаты на материнский капитал за первые девять месяцев этого года получили более 373 тыс. семей», — говорится в сообщении ведомства.

Кроме того, по данным аппарата Голиковой, в 2023-м ввели в эксплуатацию 28 детских садов на 5 316 мест.

Материнский капитал — мера господдержки семей в России, подразумевающая выплаты за первенца и последующих детей. За одного ребенка, родившегося после 2020 года или позже, государство выплачивает 586 946,72 рубля. За второго — 775 628,25 рубля.

Тратить маткапитал можно на ограниченное количество целей: образование, жилье и ипотеку, ежемесячные выплаты, пенсионные накопления или помощь детям-инвалидам.

При этом в Госдуме регулярно предлагают расширить перечень целей использования маткапитала. Например, в ноябре депутаты от фракции ЛДПР направили на заключение правительства законопроект, который разрешит тратить выплату на медицинские услуги для ребенка и покупку лекарств для него же.

Ранее в России предложили разрешить тратить маткапитал на фермерское хозяйство.