Россиянка родила ребенка в парке и оставила его там

В Омской области 33-летняя местная жительница родила в лесопарке, затем оставила младенца в траве, а сама ушла домой. В отношении подозреваемой возбуждено уголовное дело, личность матери установлена. Об этом сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

Инцидент произошел 25 сентября в селе Одесское. Подозреваемая родила здорового мальчика и оставила его одного, без одежды, а сама ушла домой к двухлетней дочери. Новорожденного нашла прохожая, которая вызвала экстренные службы. Ребенок не пострадал.

Подозреваемая признала свою вину. Женщина рассказала, что она скрывала вторую беременность от родственников и партнера, которые проживают отдельно. Свой поступок подозреваемая объяснила тем, что ребенок ей был не нужен.

Генетическая экспертиза подтвердила, что найденный в парке мальчик — сын подозреваемой. Ребенка уже передали на воспитание в приемную семью.

Ранее в московском мусоропроводе нашли младенца.