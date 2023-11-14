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В Госдуме предложили убрать пошлину за заключение брака и увеличить за развод

Зампред ГД предложил убрать пошлину за заключение брака и увеличить ее за развод

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Depositphotos

В России подготовили законопроект об отмене пошлины за заключение брака и увеличении ее за развод. Об этом пишет ТАСС.

Автором инициативы выступил вице-спикер Госдумы от фракции «Новые люди» Владислав Даванков. По его словам, пошлину в 350 рублей за заключение брака нужно отменить, а за развод нужно увеличить в два раза с 650 до 1 200.

В пояснительной записке указано, что законопроект не повлияет на доходы бюджетов России как раз из-за увеличения пошлины за развод.

Даванков считает, что отмена пошлины за заключение брака станет символическим фактором. По его словам, это хоть это и небольшая сумма, но то, что государство берет деньги за заключение брака, можно считать атавизмом.

«Мы много говорим об укреплении семейных ценностей, о поддержке института брака. Нужно подтверждать это действиями», — заключил парламентарий.

До этого в Думу внесли законопроект о борьбе с фиктивными браками с иностранцами. Как сообщил глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас, иностранцам в России захотели давать разрешение на временное проживание (РВП) в упрощенном порядке лишь после двух лет брака с гражданином РФ.

По его словам, два года нужно будет ждать тем парам, у кого нет общего ребенка, рожденного в браке. При наличии детей будет условие для получения вида на жительство без оформления такого разрешения.

Ранее в Госдуме объяснили, почему россияне стали отказываться от брачных договоров.

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