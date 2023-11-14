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Россию захотели отключить от международной авиационной доменной зоны

Швейцарская компания SITA запретила авиации России использовать домен .aero

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РИА «Новости»

Швейцарская компания услуг для гражданской авиации SITA решила закрыть авиатранспортным компаниям из России доступ к администрируемой ею международной авиационной доменной зоне верхнего уровня .aero. Об этом сообщают «Известия», ссылаясь на источники.

Уточняется, что уже 10 ноября SITA прекратила оказывать российским клиентам услуги по регистрации и продлению доменов в этой зоне.

Однако мгновенного отключения и сбоев не случилось — домены удалось экстренно продлить на год. Эксперты считают, что этого времени должно хватить, чтобы перейти в национальные зоны.

По данным сервиса LetSearch.ru, в России в доменной зоне .aero зарегистрировано более 200 сайтов. Домен используется около 30 аэропортами (Шереметьево, Жуковский, красноярский и казанский аэропорты, холдинги «Аэропорты регионов», «Аэродинамика» и пр.) и 15 российскими авиакомпаниями («Победа», «Азимут», «Икар», «Ямал», «Алроса» и др.), «Вертолеты России» и другие.

До этого сообщалось, что для российской авиации создадут замену Ан-26 и Ан-72.

Ранее сообщалось, что в российские самолеты стали чаще врезаться птицы.

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