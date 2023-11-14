Полуторагодовалый ребенок едва не отсек себе пальцы бензопилой

В Приозерском районе Ленобласти полуторагодовалый ребенок поранил пальцы бензопилой. Об этом сообщает «78.ru».

Инцидент произошел в деревне Силино Ленинградской области, родители доставили в больницу полуторагодовалого мальчика с травмой руки.

Выяснилось, что ребенок случайно поранил себе четыре пальца бензопилой, он госпитализирован в состоянии средней степени тяжести с резаными ранами. Обстоятельства несчастного случая устанавливаются.

Ранее подросток готовил ужин и случайно отрезал себе мизинец.