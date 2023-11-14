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Палестинец рассказал о ситуации в Газе

Палестинец Зороб: жители Газы живут в школах и больницах, им негде мыться

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МЧС РФ

Палестинец Омар Зороб во время ожидания своей семьи из сектора Газа в московском аэропорту Домодедово рассказал РИА Новости, что ситуация в анклаве страшная.

Самолет Ил-76 МЧС РФ с гражданами России из Газы на борту приземлился в российской столице в ночь на 14 ноября.

Зороб поделился, что прожил в палестинском анклаве четыре года.

«Мама сказала, что ее друзья и подруги приезжали с севера – они на юге жили – и сейчас живут в школах, больницах. Им негде мыться, моются они в больницах», – сказал молодой человек.

В аэропорту Зороб встречал маму, братьев и жену брата. Его самого сопровождала девушка Мария. Палестинец поблагодарил Россию за помощь и отметил, что его брату нужно закончить учебу в этой стране и дальше оставаться в ней.

Накануне сообщалось, что эвакуированные из Газы российские граждане покинули свои дома в секторе Газа и добрались до контрольно-пропускного пункта «Рафах» на границе с Египтом под обстрелами и бомбежками израильских военных.

Ранее покинувшие сектор Газа россияне рассказали о жизни в зоне боевых действий.

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