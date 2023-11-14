Тигр напал на сторожа в Приморье

В Приморье тигр напал на сторожа пасеки. Инцидент произошел недалеко от села Хвищанка, пишет Telegram-канал Amur Mash.

Хищник атаковал мужчину, который брал воду из ручья. Владелец пчеловодческого хозяйства выбежал на крики с ружьем, но тигр не испугался и напал на него. Мужчина выстрелил дважды в сторону тигра, после чего животное скрылось в лесу.

Пострадавшего доставили в центральную районную больницу поселка Кировский в состоянии средней тяжести. На место происшествия прибыли охотоведы и полицейские для поиска тигра и выяснения причин его агрессивного поведения. Возможно, тигр был ранен до нападения.

Ране в Приморье начали проверку в связи с нападением амурского тигра на лошадь. В социальных сетях опубликовали видеозапись с раненой лошадью, на спине которой видна кровь. Автор видео предполагает, что на животное напал амурский тигр.

12 октября сообщалось, что тигр загрыз собаку, которая охраняла российско-китайскую границу под Хабаровском. Уточнялось, что служебный пес находился на заставе в селе Казакевичево Хабаровского края. Хищник оказался около собаки в три прыжка, после чего он схватил пса за шею и унес добычу в лес.

Ранее тигр напал на домашнюю собаку в поселке Раздольное Приморского края.