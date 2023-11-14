Врач рассказала, чем опасна привычка прикусывать щеки и губы изнутри

Опасность покусывания щек и губ состоит в том, что на слизистой оболочке полости рта образуются повреждения, иногда длительно не заживающие. Они могут стать входными воротами для вирусов и бактерий — возбудителей инфекционных заболеваний. Об этом «Газете.Ru» рассказала невролог Екатерина Демьяновская, кандидат медицинских наук, врач, эксперт Лаборатории «Гемотест».

«Непроизвольное покусывание губ и щек относится к патомимиям — навязчивым расстройствам, при которых человек сам себе наносит повреждения. Другие возможные проявления патомимий — выдергивание волос, царапание и щипание кожи, выдавливание прыщей. Первые симптомы могут появиться в любом возрасте, но чаще всего они возникают у подростков 11–15 лет», — объяснила она.

Причины подобного поведения пока до конца не изучены. Некоторые исследователи связывают тягу покусывать щеки и губы с эмоциональным стрессом, попыткой снять напряжение во время приступа гнева или ревности. Однако есть множество примеров, когда человек наносит самоповреждения, находясь в абсолютно спокойном состоянии — читая книгу, слушая музыку, занимаясь любимым хобби. Тогда это можно отнести к стереотипиям, например в рамках экстрапирамидных расстройств.

При этом инфекции — лишь малая часть проблем, связанных с прикусыванием губ и щек. Частая и длительная травматизация слизистых оболочек может спровоцировать предраковые заболевания, такие как лейкоплакию и даже рак.

Лейкоплакия полости рта — это заболевание, при котором на внутренней поверхности щек и губ, на языке, деснах и небе образуются белые утолщения, состоящие из ороговевшего эпителия (верхнего слоя кожи). Из-за постоянных травм живые клетки эпителия превращаются в плотные роговые чешуйки. Со временем такие чешуйки образуют бляшки, которые постепенно грубеют и затвердевают. При этом ороговевшие клетки эпителия склонны к злокачественному перерождению — по статистике, примерно у 17% людей с лейкоплакией развивается плоскоклеточный рак полости рта.

«Игнорировать такую привычку не стоит, так как последствия у нее могут быть весьма серьезными. Для начала можно обратиться к стоматологу: возможно, постоянное прикусывание щек и губ связано с неправильным прикусом или хроническими инфекциями в полости рта. Если с точки зрения стоматологии все хорошо, следует прийти на консультацию к неврологу или психиатру. Врач сможет понять, есть ли у человека какие-либо неврологические или психические расстройства, и разработает план лечения», — резюмировала Демьяновская.

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